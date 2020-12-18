"Надо сделать, чтобы боялись". В Севастополе здание "МВД" обнесут колючей проволокой

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 468
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 297
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1548
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 504
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 378
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4572
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
В оккупированном Крыму строительный мусор выбрасывают в море
В оккупированном Крыму строительный мусор выбрасывают в море
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Видео
Все видео
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Российскому рок-музыканту запретили въезд в Украину
Российскому рок-музыканту запретили въезд в Украину
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Интервью
1/5
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Просмотров: 855
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 630
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 225
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4644
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 711
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
Просмотров: 243
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 01:30

"Надо сделать, чтобы боялись". В Севастополе здание "МВД" обнесут колючей проволокой

  Комментировать
&quot;Надо сделать, чтобы боялись&quot;. В Севастополе здание &quot;МВД&quot; обнесут колючей проволокой
Колючей лентой "Егоза" обнесут здание МВД в Севастополе.

В Севастополе здание местного "управление МВД" обнесут колючей проволокой.

Глава полиции города полковник Павел Гищенко на совещании со своими подчиненными заявил, что "в городе полицию не уважают и не боятся", а "надо сделать, чтобы боялись", сообщает местное издание "Подъем" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Через несколько дней МВД объявило тендер на приобретение армированной колючей ленты "Егоза" на сумму 71 000 340 руб. Согласно тендеру, исполнитель контракта должен поставить проволоку и обнести ею здание "министерства" на 14-января 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 псевдореферендум о его самоопределения. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Надо сделать, чтобы боялись". В Севастополе здание "МВД" обнесут колючей проволокой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 35577
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 22050
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 4 Просмотров: 15111
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 14508
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса Просмотров: 8865
Крым
Путин сказал, откуда будут качать воду в Крым
Путин сказал, откуда будут качать воду в Крым Просмотров: 1872
Как крымчане путешествуют за границу в период карантина
Как крымчане путешествуют за границу в период карантина
 Просмотров: 306
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
5
 Просмотров: 63
В Крыму начали вакцинацию российской вакциной
В Крыму начали вакцинацию российской вакциной Просмотров: 288
За продажу "Массандры" в аннексированому Крыму будут новые санкции
За продажу "Массандры" в аннексированому Крыму будут новые санкции Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
5
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
4
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
4
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 8622
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть