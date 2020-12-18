"Надо сделать, чтобы боялись". В Севастополе здание "МВД" обнесут колючей проволокой

Колючей лентой "Егоза" обнесут здание МВД в Севастополе.

В Севастополе здание местного "управление МВД" обнесут колючей проволокой.

Глава полиции города полковник Павел Гищенко на совещании со своими подчиненными заявил, что "в городе полицию не уважают и не боятся", а "надо сделать, чтобы боялись", сообщает местное издание "Подъем" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Через несколько дней МВД объявило тендер на приобретение армированной колючей ленты "Егоза" на сумму 71 000 340 руб. Согласно тендеру, исполнитель контракта должен поставить проволоку и обнести ею здание "министерства" на 14-января 2021 года.

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Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 псевдореферендум о его самоопределения. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014.