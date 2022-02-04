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пятница, 04 февраля 2022 13:22

Путин не согласился на встречу с Зеленским в Стамбуле – Кремль выдвинул условие

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Путин не согласился на встречу с Зеленским в Стамбуле – Кремль выдвинул условие
Зеленский однажды встречался с Путиным – в 2019-м. Фото: Reuters

Встреча президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в турецкой столице может состояться при условии "понимания" сторон.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

"Никто не отвергает этого (возможности встречи Путина и Зеленского в Турции. - Gazeta.ua). Президент (России) говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", – подчеркнул Песков.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал посредничество для переговоров между Украиной и Россией. После своего визита в Киев, 3 февраля Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Турции.

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.

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