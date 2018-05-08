Путин мечтает вернуть Украину в СССР - Порошенко

Путин стремится восстановить Советский Союз. Фото depo.ua

Глава России Владимир Путин пытается отвоевать Украину и вернуть СССР или Российскую империю.

"Россия стремится дестабилизировать Украину и вернуть ее обратно в Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой ХХ века - не Вторая мировая война, Хиросима, Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", - сказал в интервью телеканалу CBS News Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

Он также объяснив, зачем Россия отправляет своих военных и технику на Донбасс.

"РФ хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы малы последние четыре года", - отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подтвержденные данные о пребывании на неподконтрольной Украине части Донбасса регулярных войск России.

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Россия возобновила мощности трех армий и может начать открытую вооруженную агрессию против Украины. На границе почти 80 тысяч личного состава, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня. Россия возобновила три армии, задачей которых во времена холодной войны было создавать напряженность в Европе.