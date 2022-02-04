Путин хочет, чтобы Украина никогда не добилась успеха - Волкер

Путин хочет ограничить украинский суверенитет, говорит Волкер. Фото: Reuters

Новое вторжение России в Украину возможно. Президент страны-агрессора Владимир Путин хочет, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО.

Об этом сказал бывший представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в эфире телеканала "Україна 24".

"Россия нарастила очень большую мощь и в Украине и вокруг нее. Вторжение возможно", - заявил американский дипломат.

Поддержка Украины

"Надо помешать Путину выполнить угрозы. Это идет вопреки интересам всей Европы. Сейчас наблюдаем большое оказание поддержки. Она идет потоком. Лидеры, приезжающие в Украину, передвижение вооруженных сил НАТО"

Последствия для Кремля

"Путин видит, что стоимость любого вторжения России в Украину будет огромна. Это будет России дорого стоить. И Россия больше не сможет опровергать и отрицать, что она ведет боевые действия в Украине, как это уже делает на Донбассе"

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Планы Путина

"Путин хочет ограничить украинский суверенитет, хочет, чтобы НАТО признало это ограничение. Чтобы заявили, что Украина никогда не будет членом НАТО. Он многое другое тоже хочет - дестабилизировать Украину, сделать так, чтобы Украина никогда не добилась успеха в развитии демократии. Хочет, чтобы Соединенные Штаты убрались из Европы. Путин хочет построить "большую Россию". Они выдают паспорта людям в других странах, взяли под контроль силы безопасности в Беларуси, Казахстане, захватили часть Украины, Грузии. Что очень и очень опасно".

США и Украина

"Политика США по отношению к Украине имеет большую поддержку обеих партий. США помогут построить обороноспособность Украины"

Санкции против РФ

"США не будут вводить экономические санкции, если РФ отведет войска от границ с Украиной"

РФ может использовать в качестве повода для нового вторжения в Украину сфабрикованное видео с якобы нападением "украинских военных" на российскую территорию или на русскоязычных жителей оккупированного Россией Донбасса, сообщил The Washington Post. Ситуация на границе с РФ и Белоруссией по поводу российских войск с прошлой недели не изменилась, заявил министр обороны Алексей Резников. 3 февраля в Украину прибыла седьмая партия вооружения от США.