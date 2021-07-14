Путин готовится захватывать новые территории - российский политик

Дмитрий Гудков назвал цель Путина в Украине. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин хочет иметь новые территории, а не объединить братские народы.

Об этом заявил российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, комментируя статью Путина о украинцах и русских, в эфире канала "Украина 24".

"Это все политическая речь прошлого века - "Россия и Украина единый народ" и так далее. В любой стране идет борьба между архаикой и прогрессом, а Путин совершенно очевидно представляет силы архаики. На самом деле он не желает объединения никаких народов, он хочет просто новых территорий, потому что он живет еще в прошлом веке, где есть метрополии и колонии. Что значит единый народ? Даже русский народ - какой он единственный", - сказал Гудков.

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По словам политика, Путин не только не беспокоится об объединении двух народов, он вообще не ставит русский народ во внимание.

Путин написал статью "об историческом единстве русских и украинский". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера. Также Путин считает, что украинская власть решила обосновать независимость Украины за "отрицание ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян. Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ. По мнению Путина, современная Украина - это "детище советской эпохи".