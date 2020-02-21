Путин допустил возможность договоренности Украины с Россией

Владимир Путин считает возможной дружбу между Россией и Украиной. Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин допускает достижения договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским "о мире, о дружбе".

Относительно вероятности договориться с Зеленским о мире и дружбе он рассказал в интервью ТАСС.

"Надежда умирает последней, вероятность договориться есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", - сказал российский лидер.

По словам Путина, то что Украина и Россия сейчас не друзья - это потеря. При этом он в очередной раз заявил, что "мы один и тот же народ".

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Путин отметил, что не смотрел сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Зеленский.

На уточняющий вопрос, видел ли он хотя бы фрагмент, где "президент Голобородько выбирает часы, как у Путина", президент РФ ответил: "Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает".

У Офиса президента Украины 20 февраля активисты провели акцию в память о погибших участников событий Майдана 2014 года, а также призвали Владимира Зеленского не идти на уступки России.