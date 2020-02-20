Митингующие призвали Зеленского не уступать Путину

Под Офисом президента прошла акция. Фото: Dsnews

Возле Офиса президента Украины активисты провели акцию в память о погибших участниках событий Майдана 2014 года, а также призвали Владимира Зеленского не идти на уступки России.

Участники акции требуют наказать людей, причастных к конфликту на Донбассе.

Еще одно требование митингующих – не проводить местные выборы на Донбассе.

Третьим требованием активисты назвали отставку нового главы Офиса президента Андрея Ермака.

Также митингующие призвали усилить санкции против России и прекратить разведение войск на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никто из новой власти не имеет представления о будущем Донбасса" - Климкин

На Майдане в Киеве 20 февраля украинцы почтили память Героев Небесной Сотни.