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пятница, 21 февраля 2020 00:06

Митингующие призвали Зеленского не уступать Путину

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Митингующие призвали Зеленского не уступать Путину
Под Офисом президента прошла акция. Фото: Dsnews

Возле Офиса президента Украины активисты провели акцию в память о погибших участниках событий Майдана 2014 года, а также призвали Владимира Зеленского не идти на уступки России.

Участники акции требуют наказать людей, причастных к конфликту на Донбассе.

Еще одно требование митингующих – не проводить местные выборы на Донбассе.

Третьим требованием активисты назвали отставку нового главы Офиса президента Андрея Ермака.

Также митингующие призвали усилить санкции против России и прекратить разведение войск на Донбассе.

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На Майдане в Киеве 20 февраля украинцы почтили память Героев Небесной Сотни.

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