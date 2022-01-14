Путин должен выбрать между санкциями и переговорами - Псаки

Последующие переговоры зависят от Кремля – Псаки. Фото: ЕРА

Последующие переговоры между США и Россией и их направленность зависят от Москвы. Именно в Кремле предстоит решить, о чем будут следующие встречи.

Об этом заявила в пятницу во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

"Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут", – сказала Псаки.

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Она подчеркнула, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, "это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы тех, что имели место в 2014 году".

Если же в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и ​​переговорах, "мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

"Но в конечном счете это выбор, который должны сделать они", - подчеркнула Псаки.

12 января в Брюсселе состоялся второй раунд переговоров по "гарантиям безопасности" - между Россией и НАТО. В США сообщили, что Москва не заявляла о готовности провести деэскалацию на Донбассе, хотя и о том, что этого не произойдет, не говорила. У Путина, в свою очередь, отрицательно оценили переговоры, в ходе которых Альянс отказался закрыть двери для Украины.