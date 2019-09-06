"Пустая трата денег": в Кабмине начали прощаться с бумагой

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил приостановить закупку правительством бумаги для блокнотов. Об этом он сообщил Instagram.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением.

Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - сообщил министр.

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С 1 октября правительство планирует отказаться от бумажного документооборота между государственными органами власти.