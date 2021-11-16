"Психнул и что-то там написал" - "слуги" не хотят отпускать министра культуры

Ткаченко написал заявление об отставке 11 ноября. Фото: Facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Фракция "Слуга народа" в парламенте не будет голосовать за отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия в кулуарах журналистам.

"Все об этом услышали из новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе у него есть шансы на увольнение", - сказал "слуга".

"Просто не будем голосовать. Пусть тогда будет заложником этой ситуации", - заявил Арахамия.

Ткаченко должен был прийти на заседание фракции, сказал нардеп.

"Сказал бы, мол, не согласен с такими вот позициями и хочу уйти. Мы не обсуждали этот вопрос на фракции, потому что к нам не поступало еще ни одного запроса от него", - рассказал Арахамия.

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Во вторник стало известно, что Комитет по гуманитарной и информационной политике не поддерживает заявление Ткаченко об отставке.

"Мы надеемся, что все разногласия зрешат должным образом. И министерство продолжит работать во главе с нынешним министром Ткаченко", - заявил председатель Комитета Никита Потураев.

11 ноября министр Ткаченко написал заявление об отставке. Возмутился тем, что Госкино передают в управление Кабинета министров. В проекте государственного бюджета на 2022 год на культуру утвердили 10,6 млрд. грн. Минкульт просит прибавить еще 6,5 млрд.