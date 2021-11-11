Министр Ткаченко подал в отставку – текст заявления

Ткаченко заявил, что сумма бюджета на культуру в 2022 году для него неприемлема. Фото: Facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке.

Текст заявления он опубликовал в Facebook в четверг.

"О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы управление процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", – заявил.

По словам министра, принимаются решения вопреки "воплощению европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций".

Также заявил, что сумма бюджета на культуру в 2022 году для него неприемлема.

"Все будет культура", – написал на заявлении министр.

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