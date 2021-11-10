Министр Ткаченко уходит в отставку - СМИ

Ткаченко руководит Министерством с июня прошлого года. Фото: Facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко уходит в отставку.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Українська правда"

Кабинет министров на закрытом заседании в среду проголосовал за отделение Госкино от Министерства.

В связи с этим решением Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление об отставке к председателю Верховной Рады.

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"Министр узнал результат постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Фактически с подачи ОП Кабмин без согласования с Минкультом взял полномочия у Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино.

Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти. Теперь Госкино должно стать Министерством кино", – рассказал собеседник.

Источник называет отделение Госкино "последней каплей для Ткаченко".

Министр выступал против обособления Госкино, ведь, по словам собеседника, "это противоречит логике реформы, начатой еще до того, как Ткаченко стал министром".

В проекте государственного бюджета на 2022 год на культуру утвердили 10,6 млрд. грн. Минкульт просит прибавить еще 6,5 млрд.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров. Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики, Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей. промышленности.