Проверка СБУ двойного гражданства всех госслужащих – это профанация - Николаенко

Глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко считает, что проверить всех госслужащих на связь с РФ оперативно невозможно. Фото: politeka.net

Заявления о том, что Служба безопасности Украины проверит всех госслужащих на наличие двойного гражданства, являются профанацией. СБУ неспособна это сделать, заявляет глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Уровень нарушений и зачастую отсутствие наказаний за такие нарушения в высшем руководстве государства, включая силовой блок, депутатский корпус, исполнительную власть и аж до уровня президента настолько велик, что создает общий фон, когда украинцы просто не верят всем этим заявлениям.

В правовом государстве, где преобладает верховенство права, в той же Южной Корее, господин Семочко не только был бы отстранен от должности, но и арестован в течение 12 часов. Я не верю, что сегодняшнее СБУ способно проверить всех, кого им поручил проверить президент. Это будет большая профанация", - рассказал Андрей Николаенко в эфире ObozTV.

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По словам Николаенко, проверить всех госслужащих на связь с РФ оперативно невозможно, ведь на госслужбе в Украине – около 200 тыс. человек.

"Это при том, что деклараций в государственный реестр за 2017 год подано более 800 тысяч. Но НАПК к проверке за год планирует лишь 18 тысяч из них. Реально же успевает проверить еще меньше – не более половины из запланированного. То есть ни технических, ни финансовых возможностей для такой проверки нет. Подобные проверки должны проводиться внутренними службами разведки органов и не после того, как человека назначили, а еще до его зачисления на службу", - пояснил глава "Основы".

Реальной проблемой политик назвал то, что факты наличия у госслужащих не только двойного, а подчас и тройного гражданства, поддельных документов о получении высшего образования не расследуются. А громогласные поручения президента в адрес СБУ о проверке всех госслужащих, отмечает Андрей Николаенко, больше похожи на поиск новых месседжей для предвыборной программы.

Петр Порошенко поручил контрразведке проверить государственных служащих по связям с РФ. "У нас есть большое количество государственных служащих в том числе и в правоохранительных органах, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила эти сведения государственных служащих, поставив в приоритет правоохранительных и следственных органах", - сообщил Порошенко.