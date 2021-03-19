Против Рабиновича открыли уголовное производство

Бобровская опубликовала фото письма из офиса генпрокурора. Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39

Против нардепа с "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича открыли уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщила нардеп от партии "Голос" Соломия Бобровская в Facebook. Она также опубликовала фото письма из Офиса генпрокурора, адресованного ей, о факте открытия производства.

"Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да еще и с пометками ЛДНР? Ту самую, где снова манипулятивно задали языковой вопрос, любимую тему для ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Бобровская посоветовала Рабиновичу "не заигрываться в сепаратизм", если он не хочет "снова оказаться в тюрьме".

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1 марта Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма, которая делит страну по языковому признаку. Обнародованная картинка представляла собой примитивный пример российской пропаганды. Якобы в южной и восточной частях Украины общаются только на русском языке, а в центральной – на суржике.