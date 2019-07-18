Против Порошенко закрыли уголовное дело

Против Порошенко закрыли дело. Фото: Сегодня

Генеральная прокуратура Украины закрыла одно из уголовных дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Дело касалось захвата украинских моряков в плен у Керченского пролива, заявил в Facebook заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который подавал заявление о преступлении.

По мнению Портнова, Порошенко после этого ввел военное положение, чтобы сохранить власть. Чиновник Януковича считает, что таким образом экс-президент совершил государственную измену.

Портнов пообещал обжаловать это решение в суде.

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Фамилия экс-президента Петра Порошенко фигурирует в восьми уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований.