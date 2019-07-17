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среда, 17 июля 2019 12:50

Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР

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Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР
Адвокаты Порошенко причиной его отсутствия назвали избирательную занятость ФОТО: Википедия

Пятый президент Петр Порошенко 17 июля не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызовут повторно.

Об этом глава ГБР Роман Труба заявил на брифинге.

Адвокаты Порошенко причиной его отсутствия назвали избирательную занятость. Речь идет об агитации за "Европейскую солидарность" на парламентских выборах.

"Адвокаты Порошенко заявили, что он активно участвует в предвыборной кампании, и попросили перенести допросы после выборов... Мы, конечно, пойдем навстречу и вызовем еще раз после 21 июля", - сказал Труба.

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О вызове Порошенко на допрос стало известно 11 июля. Впрочем, неизвестно, в каком именно производстве должны были допрашивать пятого президента. В целом ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует политик.

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