Против Лероса возбудили уголовное дело

Лероса виключили з фракції "Слуга народу" торік у вересні. Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство и поручила ГБР следствие относительно возможного совершения преступления народным депутатом Гео Леросом.

Об этом сообщил начальник отдела ГБР Максим Зинорук.

Основанием для этого стала публикация в Тelegram ролика, где предположительно фигурирует Лерос.

"На видео лицо, похоже на народного депутата Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя", - сказал Зинорук в эфире телеканала "Украина 24".

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Дело квалифицировали как приготовление к преступлению и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа. Однако по результатам следственных действий и при наличии других оснований квалификацию могут изменить.

Сейчас проводят первоочередные и процессуальные действия. Планируют назначить экспертизы для подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследования содержания разговора.

В августе 2020-го Гео Лерос сообщил о поджоге его авто Mercedes Benz. 1 сентября того же года фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила его из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами. 3 сентября 2021 года Государственное бюро расследований, ссылаясь на смонтированное видео заявило, что Лерос якобы обсуждал детали организации нападения на себя и поджога своей машины. Нардеп все отрицает.