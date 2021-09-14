ГБР заявило о возможном преступлении нардепа Лероса - он отрицает

Лерос исключили из фракции "Слуга народа" в сентябре прошлого года. Фото: Facebook.com/leros.geo

Государственное бюро расследований заявило о возможной причастности лица, похожего на народного депутата Гео Лероса, к поджогу его автомобиля. Об этом ведомство сообщило 13 сентября.

На одном из Telegram-каналов опубликовали видео под названием "Появились новые подробности в Поджог Mercedes Benz Лерос", заявил ГБР.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожа на народного депутата Гео Лерос, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность с целью дискредитации органов государственной власти.

Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", - сообщают.

При таких обстоятельствах действия могут быть квалифицированы по уголовным статьям - приготовление к преступлению и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа. О чем ГБР проинформировало Офис генерального прокурора для правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.

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В то же время Лерос заявил, что против него ведется грязная кампания в ответ на события, которые произошли в Верховной Раде на прошлой неделе.

"Неужели стая Зеленского так долго терпела, и наконец "лопнуло терпение"? Чего ждали? Почему видео замазано 70% экрана? Кто же там? Где это снято и когда? И вообще, раз такое фуфло можно публиковать, тогда пусть это будет встреча с Зеленским и Ермаком. Сама тема и звук выбраны не просто так, ведь являются максимально циничной попыткой уничтожить мою репутацию. В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента" , - написал депутат в Facebook.

Лерос заявил, что обратится в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку видео.

Во вторник он также сообщил, что "видео сделано в кабинете у господина Столара". Вадим Столар является нардепом от ОПЗЖ. Лерос назвал его "кошельком Кличко".

"Вчера мне подтвердили, что Зеленский согласовал Ермаку вернуть Столара "смотрящим" в столицу.

Столар, Ермак и Павлюк являются бенефициарами политических и медиа проектов, но главный проект господина Столара - это киевская кормушка, и именно Ермак возвращает его в "большую игру".

Чтобы подтолкнуть Зеленского к действию, Столар принес коварный план, он опубликовал через помойки смонтированные записи этих встреч, в которых он скрыл участников этих встреч, включая с собой, и полностью сфальсифицировал звук", - заявил нардеп.

В августе 2020-го Гео Лерос сообщил о поджоге его автомобилия. 1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила его из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами. На прошлой неделе между нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и Леросом произошло столкновение в Верховной Раде.