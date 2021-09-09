В Раде власть назвали мафией - "слуга народа" ломал микрофон и устроил драку

Фото: Ян Доброносов

Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко устроил драку в Верховной Раде.

Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеривцам".

"Нас украинцев интересует, кто из этой парочки - господин Зеленский или его секретарша Ермак слили эту спецоперацию.

Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности. Но вы превращаете эту страну на мафию", - заявил Лерос.

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В это время к трибуне подошел Тищенко и начал ломать микрофон.

"На филиал мафии", - продолжил Лерос.

Затем "слуга" начал выталкивать Лероса с трибуны.

"Отпустите коллегу. Что вы делаете", - отреагировал спикер Дмитрий Разумков.

"Это парламентаризм? Дайте договорить человеку. Это методы Януковича", - сказал возле трибуны нардеп из группы "Партия "За будущее" Игорь Гузь.

К трибуне подошли депутаты из разных фракций. Разумков объявил перерыв.

Видео Яна Доброносова.

Впоследствии Лерос продолжил с трибуны: "Институт "смотрящих" работает. Господин Зеленский, вы ведете страну в пропасть. И ваши шавки это доказывают. Ваш Ермак может шептать вам на ухо, что вы величайший лидер страны. Вы - величайшее посмешище страны".

"Позор вам и вашим смотрящим подонкам", - резюмировал депутат.

Николай Тищенко избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Святошинском районе Киева.