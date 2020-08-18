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вторник, 18 августа 2020 01:02

Против Кивы возбудили уголовное дело

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Против Кивы возбудили уголовное дело
На Киву завели уголовное дело. Фото: Лига

Полиция Киева открыл производство за невыполнение решения суда народным депутатом Ильей Кивой о клевете на убитую активистку Екатерину Гандзюк.

"Открыто уголовное производство по неисполнение решения суда народным депутатом Украины Кивой И.В", - говорится в сообщении юридической компании "Миллер".

Судебное решение было принято более года назад.

"Однако, в части сообщения в эфире телеканала "Эспрессо. TV" о том, что информация "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета" не соответствует действительности, до сих пор не выполнено", - отметили в юридической компании.

Телеканал "Эспрессо. TV" на своем сайте разместил объявление о том, что "телеканал "Эспрессо" готов предоставить эфирное время Илье Киве для опровержения распространенной им недостоверной информации относительно Екатерины Гандзюк".

В юридической компании также напомнили, что ранее со счета Киві в порядке принудительного исполнения судебного решения было взыскана сумма судебного сбора.

"То есть, Кива И.В. очевидно знал о принятом судебном решении и необходимость его выполнения. При этом умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, вступившего в законную силу", - говорится в заявлении "Миллер".

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30 октября 2018 юридическая компания "Миллер" обратилась в суд с иском к Илье Киве и "Еспресо.TV" о защите чести, достоинства и деловой репутации Екатерины Гандзюк.

Впоследствии, 2 ноября, Соломенский районный суд открыл упрощенное исковое производство по этому гражданскому делу, но 30 ноября судопроизводство закрыли из-за смерти истца.

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