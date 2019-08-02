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пятница, 02 августа 2019 20:38

Против членов избирательной комиссии возбудили уголовное дело

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Против членов избирательной комиссии возбудили уголовное дело
На участке незаконно выдавали бюллетени. Фото: gazeta.ua

На Закарпатье сообщили о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 69 в с. Сухая, Иршавского района.

Стало известно, что они, по предварительному сговору между собой, выдали бюллетени за людей, которые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду находились за границей, сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Выдали более 90 бюллетеней гражданам, не имевшим на них права.

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Подозреваемых обвинили в предоставлении избирательных бюллетеней лицам, не имеющим права на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Центральная избирательная комиссия должна обнародовать результаты досрочных выборов в Верховную Раду до 5 августа.

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