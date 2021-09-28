Проспект в Харькове больше не носит имя Жукова - решение суда

Суд подтвердил незаконность переименования в Харькове проспекта фамилией советского маршала Георгия Жукова.
28 сентября Второй апелляционный административный суд в Харькове рассмотрел апелляцию горсовета и оставил решение суда первой инстанции без изменений, сообщает "Суспільне"
Решение Харьковского окружного админсуда, который в июне признал противоправным решение Харьковского горсовета о переименовании просп. Григоренко на просп. Жукова, 28 сентября вступило в силу.
Таким образом просп. Жукова снова вернул название просп. Григоренко.
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24 февраля этого года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение просп. Петра Григоренко имени Жукова.
Организации партий "Европейская солидарность", "Свобода", депутаты Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.
10 июня Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иски и признал противоправным и недействительным пункт решения о переименовании проспекта. Суд отменил такое переименование третий раз.
В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.
Законы запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб.
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