Просьбу Чауса о замене судьи отклонили

Просьбу Николая Чауса о замене судьи отклонили.

Высший антикоррупционный суд Украины продолжает заседание по избранию меры пресечения Чаусу по делу о взяточничестве, сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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"Ходатайство об отводе не удовлетворено. А это значит, что судья продолжит слушать дело. Насколько мне известно, рассмотрение дела будет закончено сегодня. Но разбирательство может длиться как два часа, так и десять. Заседание будет проходить в закрытом режиме", - отметила она.

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус имеет два статуса - подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ.

30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли Николая Чауса. Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить екссуддю детективы НАБУ.

В августе 2016 Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез.

В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.