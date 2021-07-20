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вторник, 20 июля 2021 14:17

Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
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На внеочередном заседании Верховной Рады зарегистрировались 99 депутатов.

Спикера Дмитрия Разумкова не было, заседание вел его первый заместитель Руслан Стефанчук.

"В зале зарегистрировано 99 народных депутатов", - сказал Стефанчук со смехом и объявил открытие заседания.

Ранее депутаты из "Батькивщины" и ОПЗЖ зарегистрировали постановления, которые блокируют судебную реформу. Их рассмотрение - в повестке дня.

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Нардепа от "Батькивщины" Ивана Крулько поздравили букетом с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 40 лет.

Также Стефанчук поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Первый вице-спикер сообщил о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "За конституционную реформу и эффективную власть". Туда вошли 283 депутата.

"Это самое большое депутатское объединение, поэтому прошу участвовать", - сказал Стефанчук.

Утром Разумков опубликовал в Facebook фото пустого сессионного зала. Это сделал перед анонсированным внеочередным заседанием.

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