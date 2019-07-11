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Прокуратура РФ назвала "Всемирный конгресс украинцев" "угрозой для своей безопасности"

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Прокуратура РФ назвала &quot;Всемирный конгресс украинцев&quot; &quot;угрозой для своей безопасности&quot;
Прокуратура РФ боится украинцев. Фото: Корреспондент

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала международную неправительственную организацию "Всемирный конгресс украинцев" "угрозой безопасности" России.

Организация предоставляет угрозу основам конституционного строя РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данные о принятом решении Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции Российской Федерации, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

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Закон о нежелательных организациях был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Всемирный конгресс украинцев был создан в 1967 году в Соединенных Штатах Америк. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто, Канада. На сайте организации говорится, что организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

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