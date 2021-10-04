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Прокуратура Грузии сообщила, как Саакашвили попал на территорию страны

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Прокуратура Грузии сообщила, как Саакашвили попал на территорию страны
Расследуют также факт незаконного пересечения границы Саакашвили. Фото: Reuters

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попал на территорию страны 29 сентября.

Двое граждан предоставили ему транспорт и помогли добраться до села в регионе Самегрело, сообщает прокуратура Грузии. Отец и сын Зураб и Шалва Цоцория много лет работали в порту Поти, куда Саакашвили прибыл в грузовике.

"В среду Саакашвили незаконно пересек границу, после чего его на автомобиле отвезли в одно из сел. После этого он добрался до столицы Грузии Тбилиси и оставался в квартире водителя грузовика Елгуджи Цомая. 1 октября его там задержали", - говорится в сообщении.

Сообщникам Саакашвили предъявили обвинение в сокрытии тяжкого преступления, которое предусматривает от одного до четырех лет лишения свободы.

Расследуется также факт незаконного пересечения границы Саакашвили.

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Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября.

Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили прибыл в Грузию якобы с планами на убийство оппозиционеров и разжигания беспорядков.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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Дата
04
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