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среда, 30 декабря 2020 15:45

Прокуратура дала заднюю в отношении еще одного фигуранта дела Татарова

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Прокуратура дала заднюю в отношении еще одного фигуранта дела Татарова
Фото: @pgo.gov.ua

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора Андрея Грицана - отложить ходатайство об избрании меры пресечения другому фигуранту дела в отношении заместителя руководителя Офиса президента Андрея Татарова. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Ходатайство об аресте заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса отозвали.

Дубонос является подозреваемым. По версии Национального антикоррупционного бюро, он получил от бывшего нардепа и владельца Укрбуда Максима Мыкытася взятку в виде паркоместа за подделку в его пользу экспертизы в уголовном производстве о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

"Но новые прокуроры Венедиктовой не считают подозрение достаточно обоснованным, поэтому отозвали ходатайство об аресте как Татарова, так и Дубоноса.

Самое интересное, что новый прокурор от ОГП говорит, что еще не успел ознакомиться с материалами дела. Но вместо того, чтобы просить отложить заседание для более детального ознакомления, он отозвал ходатайство об аресте вообще. Более прозрачного "слива" дела не найти", - пишет ЦПК.

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30 декабря прокурор Офиса генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

28 декабря суд по избранию руководителю ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

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Дата
30
декабря

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