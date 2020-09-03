"Происходит сумасшедший дом, госпожа Верещук это доказала" - Скрыпин

Происходит издевательство над достоинством украинцев и здравым смыслом, говорит Скрыпин

То, что сейчас делают политики в Украине, напоминает сумасшедший дом. Об этом сказал журналист Роман Скрыпин.

"У нас состоялись как минимум три Майдана - студенческая Революция на граните, оранжевая, Революция достоинства. Страна показала свою пассионарность, неравнодушие. Граждане показали себя, какие они есть, вспомнили о своем достоинстве. Почему граждане сейчас этим всем не пользуются, у меня огромный вопрос.

Потому что это сумасшедший дом - то, что происходит, что вытворяют политики в нашей стране. Это издевательство над достоинством, здравым смыслом. Госпожа Верещук это доказала.

В принципе госпожа Верещук должна была бы улететь, как олимпийский мишка, туда, куда надо было бы", - сказал журналист в эфире Skrypin.ua.

"Украина имеет открытые возможности, ассоциацию с Европейским Союзом, несмотря на Covid, есть соглашение о безвизовом режиме. Неистовство возможностей зашкаливает. Почему мы позволяем себя ставить в неудобную позу, коленно-локтевую, я не знаю. Почему мы позволяем над собой издеваться и считать себя идиотами.

Это происходит на фоне событий в Беларуси.

Когда надо говорить о прогрессе вперед, развитии страны, реализации возможностей каждого из нас, я этого не наблюдаю. Такое впечатление, что карантин вырезал мозги всем. И сказал: "Ну теперь расслабьтесь, теперь ничего не надо делать", - отметил Скрыпин.

"Просто дикость", - сказал журналист о нардепе от "Слуги народа" Ирине Верещук на тросе с зонтиком.

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Нардеп от "Слуги народа" и кандидат от этой партии в мэры Киева Ирина Верещук снимала с группой операторов видео, вероятно, для рекламного ролика. На видео Верещук, подвязанная на тросе, в желтом плаще с зеленым зонтиком висела над пешеходно-велосипедным мостом через Владимирский спуск.