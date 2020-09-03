"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом

Видео появилось в сети в четверг.

Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат от этой партии в мэры Киева Ирина Верещук снимала с группой операторов видео, вероятно для рекламного ролика.

Видео появилось в Facebook.

На нем Верещук, подвязанная на тросе, в желтом плаще с зеленым зонтиком висит над пешеходно-велосипедным мостом.

За представлением наблюдали люди со стороны.

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Нардепа Ирину Верещук представили кандидатом в мэры столицы от "Слуга народа" в июле. Ее представлял президент Владимир Зеленский. В 2010-2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области. Потом сложила полномочия. На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле прошлого года шла 29-й в списке СН.