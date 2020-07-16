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четверг, 16 июля 2020 22:05

Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе

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Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе

Президент Владимир Зеленский ушел от вопроса об обострении ситуации на Донбассе.

Это произошло на брифинге для СМИ после заседания фракции "Слуга народа" в четверг вечером. Там определились с кандидатом в мэры Киева от партии - нардепом от СН Ириной Верещук.

"Господин Владимир", - повторно воскликнула журналистка.

"К Ирине (Верещук. - Gazeta.ua ), - сказал Зеленский, развернулся и ушел.

Перед этим Зеленский почти 2 минуты отвечал на вопрос "Страна.ua" о партии Шария.

Брифинг модерировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

См. последние 15 сек. видео.

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13 июля вооруженные формирования РФ на Донбассе обстреляли группу военных ВСУ, осуществлявших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцева по плану, заранее согласованному с вражеской стороной.

В результате инцидента военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму.

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Комментарии

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