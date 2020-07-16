Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе

Президент Владимир Зеленский ушел от вопроса об обострении ситуации на Донбассе.
Это произошло на брифинге для СМИ после заседания фракции "Слуга народа" в четверг вечером. Там определились с кандидатом в мэры Киева от партии - нардепом от СН Ириной Верещук.
"Господин Владимир", - повторно воскликнула журналистка.
"К Ирине (Верещук. - Gazeta.ua ), - сказал Зеленский, развернулся и ушел.
Перед этим Зеленский почти 2 минуты отвечал на вопрос "Страна.ua" о партии Шария.
Брифинг модерировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
См. последние 15 сек. видео.
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13 июля вооруженные формирования РФ на Донбассе обстреляли группу военных ВСУ, осуществлявших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцева по плану, заранее согласованному с вражеской стороной.
В результате инцидента военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму.
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