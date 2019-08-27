Прогулял – вон из Рады: Зеленский готовит изменения в Конституцию

Изменения в Конституцию подадут уже в начале работы парламента. Фото: УНІАН

Уже в начале работы Верховной Рады президент планирует внести на рассмотрение народных депутатов изменения в Конституцию. В частности, закрепить основаниями потери мандата прогулы и не персональное голосование.

Об этом сказал новоизбранный нардеп от "Слуги народа", представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук журналистам во вторник, сообщает УНН

"Кнопкодавство, неперсональное голосование, а также прогулы без уважительных причин одной трети пленарных заседаний - будут внесены в Конституцию, как безусловное основание потери депутатского мандата", - сказал Стефанчук.

Должно быть техническое обеспечение персонального голосования, а этого нельзя сделать при действующей системе, отметил представитель президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ узнали, кого Зеленский будет предлагать на премьера

После зимних каникул Верховная Рада перейдет на голосование отпечатком пальца.