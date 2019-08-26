Удар по кнопкодавам: в Раде будут голосовать по отпечатку пальца

Парламент перейдет на новую систему "Рада-4". Фото: Reuters

После зимних каникул Верховная Рада перейдет на голосование отпечатком пальца. Об этом заявил представитель президента, новоизбранный нардеп от "Слуга народа" Руслан Стефанчук журналистам в понедельник.

"Уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики, который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами - Gazeta.ua.), которые должны подготовить изменения в регламент. Которые дадут возможность голосовать народным депутатам с использованием этой системы.

Этот вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду. За зимние каникулы мы сможем перейти на абсолютно новую систему функционирования ", - сказал Стефанчук, пишет "Укрінформ"

"Сегодня мы уже ставим вопрос о "Рада-4", потому что "Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о "Раде-4", это реакцич на отпечаток пальца", - объяснил представитель президента.

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По меньшей мере 140 нардепов кнопкодавили 1270 раза во время голосований Верховной Рады 2018-го. Чаще всего нарушал персональное голосование Антон Яценко из группы "Возрождение".