Профсоюз атомщиков требует пересмотра дискриминационной политики Минэнерго

В случае отсутствия положительных изменений работники вынуждены будут начать бессрочную акцию в городах-спутниках украинских АЭС. Фото: Reuters

У здания Кабинета Министров Украины по инициативе Атомпрофсоюза 19 августа состоялась предупредительная акция протеста работников Компании НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

Участники акции требуют пересмотра дискриминационной политики по отношению к государственной компании, закрепленной в постановлении КМУ №694 от 5 августа 2020 года, и наработки действенных мер выхода из критического финансового состояния.

В случае отсутствия положительных изменений работники вынуждены будут начать бессрочную акцию в городах-спутниках украинских АЭС и направить соответствующее обращение на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и уволить за деструктивную позицию по управлению стратегическим предприятием премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. Министра энергетики Ольгу Буславец.