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Продолжение импорта электроэнергии из РФ уничтожит отечественный энергорынок - Соболев

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Продолжение импорта электроэнергии из РФ уничтожит отечественный энергорынок - Соболев
Нардеп Сергей Соболев прокомментировал вынесение на рассмотрение законопроекта 2233. Фото: Портал Акцент

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233), которым сохраняется возможность импорта российской электроэнергии, который начался из-за "поправки Геруса", уничтожит украинский энергорынок.

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, комментируя вынесение на рассмотрение сегодняшнего заседания ВР законопроекта 2233.

"Нам предлагается схема, при которой мы импортируем, имея избыток производимой электроэнергии. Это значит, давайте правду говорить, что шахты мы закрываем дальше, генерацию мы дальше закрываем. И что мы делаем с атомной энергетикой, которая является самой выгодной? Это угробит наш собственный рынок электроэнергии", - сказал Соболев.

По его мнению, продолжение импорта электроэнергии из России, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса", приведет к закрытию отечественных энергетических и угледобывающих предприятий и увольнению тысяч их сотрудников.

"Если мы начинаем импортировать или, давайте правду говорить, не начинаем, а продолжаем, потому что правка Геруса уже действует второй месяц, и мы продолжаем дальше импортировать, нам надо увольнять работников энергетической отрасли, закрывать шахты, потому что у них никто уголь не будет покупать, и закрывать фактически атомную энергетику на тот объем, который мы импортируем российскую электроэнергию. Точка", - отметил Соболев.

Он отметил, импортируя дешевую электроэнергию из РФ в интересах отдельных бизнесменов, мы убиваем собственного производителя тока.

"Хотелось бы, чтобы Герус, который докладывает этот закон, сразу называл и компании, кто стоит за этими компаниями, которые завозят по демпинговой цене российскую электроэнергию. Как вы будете конкурировать с российской дешевой демпинговой электрической энергией, производимой на их газе? Ясно, что у них цена гораздо ниже на газ. Мы этого не знаем? Ясно, что знаем. Поэтому это мы убиваем своего собственного производителя электрической энергии, причем как тепловой, так и атомной", - резюмировал Соболев.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщал, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, что убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию Украины к европейской энергосистеме. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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09
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