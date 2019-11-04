Продолжение фильма "Пила" - министр инфраструктуры о состоянии поездов

О развитии можно говорить после субсидий местной власти - Криклий. ФОТО: Facebook-страница министра

Условия поездов государственного предприятия Укрзализныця иногда напоминают фильм ужасов "Пила".

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Когда мне сбрасывают эти страшные фото в соцсети, мне кажется, что это какое-то продолжение фильма "Пила", - сказал он.

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По мнению министра, в Украине должна работать модель, по которой финансовую поддержку Укрзализныци также предоставляют органы местного самоуправления. Почти во всем мире пассажирские перевозки являются убыточными.

"Возьмем Фастов. У них есть своя станция и пассажиры - жители Фастова. Они в этой части, по своему направлению, по пропорции субсидируют Укрзализныцю, как и остальные города Украины. Тогда можно говорить о том, чтобы развивалась Укрзализныця, чтобы появлялись новые вагоны, пассажирские поезда, удобные условия, а не так, как сейчас".

18 октября Кабинет министров Украины вернул Укрзализныцю из подчинения Министерства развития экономики в подчинение Министерству инфраструктуры. Забрали ее с Мининфраструктуры в 2017.