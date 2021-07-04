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воскресенье, 04 июля 2021 17:42

"Продолжаются интенсивные консультации": Арестович рассказал о привлечении США к "нормандскому формату"

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&quot;Продолжаются интенсивные консультации&quot;: Арестович рассказал о привлечении США к &quot;нормандскому формату&quot;
Арестович рассказал о переговорах по привлечению США к "нормандскому формату". Фото: Униан.

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает возможное участие Вашингтона переговорах в "нормандском формате" с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

О результатах переговоров станет известно в конце июля, после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщает "ТСН"

"США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос, будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас в политического советника президента Зеленского Андрея Ермака продолжаются интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины", - заявил представитель украинской делегации в контактной группе по Донбасса Алексей Арестович.

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Также представитель украинской делегации добавил, что готовятся предложения Байдену по расширению ТКГ.

"Но мы не можем их анонсировать - переговоры любят тишину. Иначе начнется информационное и дипломатическое противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Но для урегулирования конфликта на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук также прокомментировал возможность присоединения США к Нормандскому формату.

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