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вторник, 17 сентября 2019 15:15

Процесс распада СССР незакончен и угрожает территориальной целостности Украины - Карижский

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Процесс распада СССР незакончен и угрожает территориальной целостности Украины - Карижский
Политконсультант Максим Карижский прокомментировал сегодняшнее состояние Украины

Сегодняшнее положение Украины шатко не только из-за внешней агрессии. Расшатывает положение Украины тот факт, что, возможно, процесс распада СССР до сих пор не завершен.

Об этом заявил политический консультант Максим Карижский изданию "Апостроф".

В интервью "Как Зеленскому планировать третий президентский срок" Карижский отмечает, что те территории, которые Украина сейчас имеет, были приобретены в результате войн российской империи.

По его словам, соседние страны еще помнят украинские земли в своем составе. "Многие из стран, которым еще недавно принадлежали территории Украины, существуют и сегодня. Так, Польша имеет крепкую связь и притязание на Прикарпатье, Румыния – на Северную Буковину, а Венгрия – на Закарпатье. Россия о своих притязаниях уже громко заявила".

Напомним, что 5 сентября МИД Украины выразил протест против заявлений представителя Канцелярии премьер-министра Венгрии. Министерство отмечает, что была использована недопустимая риторика относительно "кризиса гражданской войны" в Украине.

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