Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН

Маловероятно, что парламент проголосует за импичмент Зеленского. Но это не значит, что обвинение в госизмене не будет преследовать Зеленского после окончания его каденции. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение спецоперации по поимке "вагнеривцев", хотя последние десять месяцев в Офисе президента эту историю называли "запойный" и "дезинформационной кампанией". Об этом сказано в публикации "Чем грозят Украине откровения Зеленского по "вагнеровцам": все хуже, чем мы думали" на DT.UA

Зеленский подтвердил ранее озвученную информацию, что операцию готовили украинские спецслужбы совместно с иностранной спецслужбой (американской разведкой), сообщает издание.

Трудно сказать, какие мотивы толкнули Зеленского на то, чтобы прервать почти десятимесячное молчание и признать свою главную роль в срыве этой операции, пишет журналист Владимир Кравченко.

Стремление обелить репутацию Ермака в глазах западных партнеров? Поддержать главу своей патронатной службы во внутриполитических противостояниях?

Признание Зеленского в том, что это он сдал операцию, создало президенту новые проблемы. Ведь после признания Зеленского не только сторонники Порошенко заговорили о том, что в действиях украинского президента наблюдаются признаки госизмены, поскольку он обнародовал служебную конфиденциальную информацию, которая касается деятельности украинских и иностранных спецслужб.

Учитывая нынешние политические расклады в Верховной Раде, маловероятно, что парламент проголосует за импичмент. Это, однако, не означает, что обвинение в госизмене будет преследовать Зеленского после окончания его каденции.

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Зло должно быть наказано. Иначе безнаказанность порождает новые преступления против невинных людей. Иногда для того, чтобы наказать убийц, руководителям государства и спецслужб необходимо принимать рискованные решения. Но это то, что отличает политического лидера страны от политика-популиста.

Решение позвонить Лукашенко в надежде, что тот выдаст российских граждан, свидетельствует как о стремлении переложить выполнение рисковой работы на других, так и о наивности Зеленского как политика, который не знает реалий соседней страны и не прислушивается к советам экспертов.

Публично взяв на себя политическую ответственность за провал операции по поимке "вагнеровцев", в интервью Зеленский продемонстрировал и непонимание главного отличия между операцией украинских разведчиков и белорусских чекистов. Ведь украинские спецслужбы - СБУ и ГУР МО - пытались привлечь к судебной ответственности "вагнеровцев", которые убивали украинцев на территории нашего государства и причастны к катастрофе Ил-76 в Луганском аэропорту и Ан-26 близ Луганска. И эти преступления доказаны. А вот белорусские силовики провели операцию, чтобы похитить журналиста и политического оппонента самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

Признание Зеленского нанесет ему имиджевых потерь в национал-патриотической части украинского общества, а также крайне негативно скажется на боевом духе и мотивации тех работников украинских спецслужб и спецподразделений, которые воюют на фронте тайной войны и по линии разграничения, рискуя жизнями, проводят операции и захватывают боевиков и предателей. Ведь один телефонный разговор главы государства за несколько минут уничтожает года кропотливого труда, говорится в публикации.

И, конечно же, признание Зеленского подрывает доверие к украинскому руководству и наших спецслужб со стороны западных партнеров. Нельзя публично вытирать ноги о тех, кто помогал в проведении операции, уверяя, что Украина "затягивали" в нее, и при этом удивляться, что стране не предоставили ПДЧ или не выдел дополнительную военную помощь на $100 млн. Если Украина рассчитывает на поддержку Соединенных штатов в войне с Россией, то украинское руководство должно понимать, что наша страна должна действовать и в интересах партнера.

"Я позвонил Александру Григорьевичу, его предупредил, сказал, что готов передать ему всю информацию, касающуюся этих людей", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу олигарха Игоря Коломойского. 29 июля прошлого года в Беларуси задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Через четыре дня журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак. В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании". В марте этого года народные депутаты вышли к трибуне с баннером "Требуем расследования государственной измены в окружении президента".