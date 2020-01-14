Признание Ирана - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности - Порошенко

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Признание Ирана в сбивании украинского самолета - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности, ведь речь идет не только о денежных компенсациях семьям погибших, но и о чести и достоинстве Украины.

Об этом с трибуны парламента сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. сообщает "Прямой".

"Иран поступил порядочнее, чем Москва, которая убила сотни людей и цинично отрицает свою ответственность и вину течение шести лет. Явка с повинной не лишает от наказаний. Представьте, что убили вашу жену или дочь, а преступник принес извинения и заплатил деньги. Тот, кто российской ракетой сбил украинский самолет должен понести международную правовую ответственность. Мало признания вины со стороны Ирана. Надо найти ответы на вопросы: кто нажал кнопку "пуск" на ракете? кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы? кто отдал указ? какого производства было оружие?" - сказал политик.

Порошенко отметил, что опыт авиакатастрофы МН17 учит, что расследование сбивания украинского самолета будет тяжелым и длительным.

Признание Ирана - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности. Речь идет не только о денежных компенсациях семьям погибших, но и о чести и достоинстве Украины. Как учит опыт МН17, этот процесс тяжелый и длительный. Могут случаться неприятные неожиданности, вроде решение выдать РФ ключевого свидетеля по доводке преступления России. Речь идет о Цемахе", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что заявление Украины о крушении в Иране должно демонстрировать сильную позицию украинской власти и оппозиции.

"Содержание заявления является очень важным. Оно не должно носить поминально-ритуальный характер, а должно демонстрировать сильную украинскую позицию власти и оппозиции. Поэтому, мы просим поставить наш варрант заявления на повестку дня Верховной Рады и поддержать это заявление", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности ".