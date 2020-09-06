Притула высмеял Россию

Волонтер, комик Сергей Притула высмеял Российскую Федерацию, которая ввела санкции против ряда украинских политиков.

Притула опубликовал фотографию с "киборгом", народным депутатом от "Голос" Романом Костенко. Нардеп тоже попал в санкционный список.

"Моего друга Романа Костенко расеюшка внесла в санкционные списки.

Теперь он не сможет полюбоваться видами Сызрани, осуществить променад по центральным улицам Альметьевска, посидеть за чашкой кофе в летнем кафе Клязьмы... а этот невероятный закат солнца в Челябинске!!!

Что тут скажешь...

Горюем))))))))))))))!!!!", - написал Притула

Автор: @serhiyprytula

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РФ внесла 41 народного депутата Украины в список лиц, против которых вводятся санкции. В список попали нардепы из фракций "ЕС", "Батькивщина" и "Голос".