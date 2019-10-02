Пристайко и Хомчака хотят видить в Раде

Парламентарии хотят услышать позицию МИД и Генштаба относительно "формулы Штайнмайера". Фото: Reuters

Министра иностранных дел Вадима Пристайко и руководителя Генштаба Руслана Хомчака пригласили в парламент для объяснений относительно ситуации на Донбассе.

С соответствующим призывом выступил глава "Голоса" Сергей Рахманин от имени своей фракции, а также "Европейской солидарности". С "Батькивщиной", говорит, еще не успели согласовать.

"Мы требуем сегодня на 16:00 прийти в Верховную Раду министра иностранных дел Пристайко и руководителя Генерального штаба Хомчака с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти относительно конкретных действий, которые происходят на востоке Украины", - сказал Рахманин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" говорят, что "зрады" нет

1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе. Это поддержала Россия и партия кума Путина Медведчука. Вместе с тем украинцы в разных городах устроили демонстрации против подписания "формулы Штайнмайера". Главари боевиков уже заявили, что "никакого контроля над границей киевская власть" после "формулы Штайнмайера" не получит.