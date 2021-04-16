Пришло время пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО - Зеленский

Президент призвал Францию приложить усилия к вступлению Украины в НАТО. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может все время находиться за полшага к членству в ЕС и НАТО.

"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО. Настало время перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО", - сказал он в интервью газете Le Figaro накануне своего визита во Францию.

Он отметил, что если Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон считают Украину членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом.

"Пора перейти от разговоров к решениям", - подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что у Макрона лучшие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с ним.

"И это происходит в тот момент, когда Украина особенно нуждается в поддержке со стороны Европы", - уточнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский будет говорить с Макроном и Меркель - СМИ

Зеленский добавил, что Россия сейчас блокирует нормандский формат.

"Главный вопрос сейчас - хочет ли Россия прекратить войну", - резюмировал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский не пересечет ни одной красной линии в завтрашних переговорах. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Между президентами Украины и Франции завтра состоится откровенный разговор. И уверяю, что президент не уступит ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной красной линии, защищая наши интересы".