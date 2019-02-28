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четверг, 28 февраля 2019 10:56

"Пришло время": Гриценко и Садовый анонсируют общее решение

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&quot;Пришло время&quot;: Гриценко и Садовый анонсируют общее решение
Ранее Андрей Садовый и Анатолий Гриценко провели дебаты в эфире одной из радиостанций.

Кандидат в президенты, мэр Львова Андрей Садовый заявил о необходимости объединения вокруг единого кандидата. Об этом он написал в Facebook.

"В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий", - написал он.

"Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить. Журналистские расследования показывают нам только вершинку коррупционного айсберга", - добавил Садовый.

В то же время, кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что 28 февраля обсудит с Садовым вопрос выдвижения на выборы единого кандидата от демократических сил.

"Пришло время - объединить усилия и побеждать мародеров. Чтобы дать шанс Украине и украинцам. За несколько часов - встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важно и ответственное", - заявил Гриценко в Facebook.

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Во втором туре президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко побеждает и нынешнего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" в феврале.

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Дата
28
февраля

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