Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом

Россия в свое время готовила подобный сценарий для Украины. Фото: Reuters

В Офисе президента недавний инцидент с лайнером компании Ryanair в Беларуси назвали прямым проявлением международного терроризма.

То же самое могло произойти с Украиной в случае проведения "подобной спецоперации", заявил советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, передает "Украинская правда". Главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки он считает РФ.

"Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированным предлогом и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру. Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изяществу акт нынешнего белорусского государства, требует обязательной жесткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции в отношении авторов данного иезуитского сценария. Ключевое здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты. Официальный Минск равнодушен к собственной репутации, и поэтому средств воздействия не так много. Если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке произошел в свободной стране, последствия были бы гораздо тяжелее. Я бы особо отметил и еще один важнейший аспект этой истории. Единственный путь у самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ", - сказал Подоляк.

По его словам именно Россия в свое время готовила подобный сценарий для Украины. В виде "несуществующей спецоперации с точно такими же принудительными действиями и последующей максимальной дискредитацией нашей страны".

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