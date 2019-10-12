Приглашают всех желающих: Гончарук ищет кандидатов на 7 должностей в правительстве

Правительство открыло вакансии на целый ряд руководящих должностей. Фото - zoryanyy.tv

Правительство открыло вакансии на целый ряд руководящих должностей. Резюме предлагают подать всем желающим до 15 октября.

В частности, вакантны должности председателей Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра; Государственной службы экспортного контроля; Государственного агентства лесных ресурсов; Украинского института национальной памяти; Государственной службы по этнополитике и свободе совести; Государственного агентства инфраструктурных проектов и государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта, сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Заходите на наш сайт career.gov.ua. Там очень просто в пару кликов вы можете заполнить форму, присоединить документы и отправиться на открытые конкурсы. Помните, что страна без вас не изменится", - написал Гончарук.

Кабинет министров уволил руководителей ряда ведомств. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.