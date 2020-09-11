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пятница, 11 сентября 2020 10:56

Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме

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Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Родненков и Кравцов приехали в Украину 8 сентября. Фото: Reuters

Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов, которые несколько дней назад прибыли в Украину, уклонились от ответа на вопрос об оккупации Крыма Россией.

В эфире Apostrophe TV на вопрос журналистки Роксаны Руно про Крым Родненков ответил:

"Даже если я скажу, что думаю, это будет воспринято как позиция кого-то, кто находится в координационном совете. Мы видим совет как стол, за который могут сесть абсолютно разные силы. В нем есть разные политические партии, которые между собой не имеют единого мнения по поводу того же Крыма".

О российской военной агрессии на Донбассе Кравцов сказал: "Это очень серьезная проблема в Украине".

"Это серьезная проблема в Украине? Это война!. Проблема, это когда я сломала каблук перед эфиром", - отреагировала журналистка.

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Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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