Причина наших бед - хроническая неопределенность. Перед нацией надо поставить цель - самое интересное в журнале "Країна"

"Ни одно сооружение, в том числе государство, не может построить тот, кто его не хочет строить. План строения, и то подробный, производят перед началом строительства. И чтобы вести - надо хорошо знать и путь, и цель. А отвечает за всех тот, кто ведет", - говорил об УНР канадский исследователь Роман Млиновецкий. И был прав. 100 лет назад любительское, по сути, строительство Украинского государства потерпело крах. О причинах и обстоятельствах, почему так произошло, не сейчас. Речь о другом. О то, что в конце концов надо установить общепонятные приоритеты, которые будут определять будущее Украины, - пишет для журнала "Країна" публицист Олег РОМАНЧУК.

- Следует выработать оптимальный план достижения цели. Не любой ценой, не сколько будет возможности, а лишь столько, сколько нужно. Главные ресурсы хорошего планирования - интеллектуальные и психологические, а не материальные. Хорошее планирование заключается в стимулировании к действию - разумно и сознательно выбранные, реалистично и точно очерченные цели, которые можно осуществить. Цели должны совпадать с возможностями, иначе - потеря ресурсов на авантюрные проекты. Существуют основополагающие вещи, которые украинцы наконец должны осознать: где стремятся быть и как хотят туда добраться. Надо поставить перед нацией первоочередную цель и указать кратчайший путь к ее реализации. Речь идет прежде всего о понятной всем гражданам программе не просто выхода из кризиса, а спасения государства".

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