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суббота, 06 ноября 2021 07:25

При Зеленском появились свои олигархи - Береза

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При Зеленском появились свои олигархи - Береза
Тарас Подолян

Во фракции "Слуга народа" есть представители всех олигархических групп. Поэтому борьба с самыми богатыми украинцами является имитацией. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Борислав Береза.

"Пчелы хотят бороться против меда? Этого не будет. Они являются слугами олигархов. Голосуют за законопроекты, которые никогда не навредят самым богатым украинцам. Чтобы с ними бороться, должен быть нормальный Антимонопольный комитет, работа правоохранительных и антикоррупционных органов. И главное – политическая воля. Ее нет. Есть громкие заявления. Они качают воздух, а не историю. Будут стараться покорить олигархов. Чтобы они не критиковали власть через свои СМИ и сотрудничали. Это единственное, что хочет Зеленский", - отметил политик.

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По его словам, власти стремятся к повторению сценария России.

"Сотрудничаешь или подвергаешься репрессиям. Гусовский, Березовский и Ходорковский были такими же олигархами, как сейчас наши. Но Путин пожелал, чтобы те ему покорились и помогали грабить Россию. Те же хотели и грабить, и быть независимыми. Чем закончилось? Ходорковский отсидел" 10 лет, Березовский погиб при странных обстоятельствах в Британии, а Гусовский скрылся. Путин избавился от всех. Остальные помогают ему зарабатывать, а он им", - считает Береза.

Во времена президента Зеленского появились новые олигархи.

"Тот же Максим Ефимов (народный депутат из группы "Доверие". - Gazeta.ua) очень неплохо чувствует себя, - говорит Береза. - Именно в его "Парковом" находится штаб "Слуги народа". Приближенные к нему структуры выиграют все, что нужно Эксперты энергетического рынка говорят, что в ближайшее время при приватизации "Центрэнерго" сделают все под Ефимова".

23 сентября ВР приняла так называемый законопроект об олигархах. Признавать такими будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета. 3 ноября Верховная Рада устранила несогласованность в проголосованном законе. Спикер Руслан Стефанчук подписал закон и направил президенту.

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