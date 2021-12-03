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суббота, 04 декабря 2021 08:00

При Зеленском к власти в Одессе вернулся бывший лидер сепаратистов

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При Зеленском к власти в Одессе вернулся бывший лидер сепаратистов
Зеленскому тяжело быть открытым, говорит журналистка Зоя Казанжи. Фото: Офис президента

При президентстве Владимира Зеленского к власти в Одесскую облгосадминистрацию вернулся Сергей Гриневецкий. Он – один из организаторов съезда в Северодонецке, где пытались инициировать федерализацию Украины. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала писательница и журналистка Зоя Казанжи. Работала советницей председателя Одесской ОГА в 2014-2015 годах.

"Мне тяжело говорить о достижениях Зеленского-президента. О каких плюсах говорить, когда к власти в Одессе вернулся Сергей Гриневецкий (председатель Одесской облгосадминистрации с 27 ноября 2020 года. Во время оранжевой революции был одним из главных организаторов съезда в Северодонецке. Инициировали создание федерации в Украине. – Країна), один из бывших лидеров сепаратистов", – говорит Казанжи.

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Зеленскому тяжело быть открытым, говорит журналистка.

"Привык к овациям и безусловной любви. Актер. 20 лет работал в шоу-бизнесе. Ему нужно признание и аплодисменты. Президент зависим от ругательств. Это трагедия. Не ожидал получить то, что всегда получают власть имущие. Мы, украинцы, сначала любим, а потом ненавидимо. Он много рассказывал, как изменит страну. Наивные верили. Но чтобы такое обещать, нужно совсем не понимать реалий", – говорит Казанжи.

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1 декабря в Киеве прошла акция протеста "Защити Украину – останови переворот". С площади Независимости митинг направился в Офис президента, требовали отставки Владимира Зеленского.

Перед этим 21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней уволить руководителя Офиса Андрея Ермака.

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