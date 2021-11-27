"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака

1 декабря в Украине начнется бессрочная акция с требованием импичмента президента Владимира Зеленского. 21 ноября, в восьмую годовщину начала Революции достоинства, под его офисом в Киеве состоялся митинг по Вагнергейту. Перед этим участники "Движения сопротивления капитуляции" и представители партии "Демократический топор" вывесили баннер с надписью "Ложь унижает — защитим достоинство" и изображением Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака на площади Независимости. Объявили требование уволить последнего, иначе через 10 дней потребуют отставки главы государства. В пятницу на пресс марафоне Зеленский заявил, что не будет увольнять Ермака, потому что "очень мощный человек". Рассказал, что на 1 декабря готовят государственный переворот и к нему причастен олигарх Ринат Ахметов. На это выделят 1 млрд. грн. Сам самый богатый украинец назвал это "ложью".

17 ноября международные расследователи Bellingcat рассказали о срыве спецоперации "Авеню". Украинская разведка год готовила задержание 28 российских наемников из группировки Вагнера, воевавших на Донбассе. На всех этапах докладывали Владимиру Зеленскому. Когда дошли до заключительного, у президента якобы не было времени встретиться с руководством разведчиков. Их принял Андрей Ермак. Попросил отложить спецоперацию. В результате она провалилась, преступники вернулись в Россию.

Автор: Офис президента Андрей Ермак руководит офисом президента с 11 февраля 2020 года. До этого был помощником главы государства по международным вопросам. Познакомились еще при работе в индустрии кино. "Международная юридическая компания" Ермака 16 лет оказывала услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Среди клиентов был и "95 квартал" Зеленского.

Gazeta.ua спросила экспертов о возможных политических последствиях Вагнергейта. Пожертвует ли Зеленский Ермаком? Перерастет ли протест в масштабный? Насколько вероятны досрочные парламентские или президентские выборы?

Георгий Чижов, руководитель общественной организации Центр содействия реформам:

– 1 декабря Банковая устоит. Протест не станет столь мощным, чтобы мог всех снести. Придет небольшое количество активистов. Пока это достаточно маргинальный "движ".

Проблема еще и в том, что Зеленский через видео обращается к украинцам, но их в ответ не слышит. Отсутствует обратная связь. Президент сидит в теплой ванне. Если слышит что-то неприятное, то думает, что это подвохи противников.

Очевидно, Зеленский не готов избавиться от Ермака. Не пойдет на уступки. Доверяет главе своего Офиса. Это заметно. Плюс нет на скамье запасных равноценной фигуры, чтобы могла справиться. Но пожертвует Ермаком примерно через несколько месяцев. Может, увидим почетную отставку – Ермак отойдет в тень. Его заменит кто-нибудь известный в публичном пространстве. И не такой токсичный.

Владимир Воля, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– Акции по поводу Вагнергейту не станут масштабными. Президентские выборы 2019-го были выбором между торговавшими трагедией и теми, кто торговал злой иронией. Победили последние. Общество устало и не поддержит протесты, что ассоциирует со старыми политиками.

Власть капсулировалась сама в себе с января прошлого года. Это не просто кадровый голод, а катастрофа

Было бы логично заменить Ермака. С точки зрения политтехнологии увеличение токсичности Ермака как персоны передается президенту. Но у Зеленского немного вариантов найти замену. Там не просто кадровый голод, а кадровая катастрофа. Власть капсулировалась сама в себе с января прошлого года. Набрали своих, чужих, стараются избегать или брать очень послушных и некомпетентных.

Зеленский не отказывается от Ермака из-за кадровой политики и обстоятельств. Под президентом находится административная вертикаль и на вершине этой пирамиды сидит глава его Офиса. На нем все сконцентрировано. Он – архитектор всей модели. Является гарантом того, что она будет работать дальше. Если найдут замену, произойдет существенная перестройка пирамиды власти.

Ермак отвечает за минские соглашения, Донбасс, внешнюю политику. Фактически выполняет функции вицепрезидента. Если не найдется равноценная замена с точки зрения управленческих качеств, это означает ослабление президента.

Чтобы обновиться и перезагрузиться, Ермака могут оставить менеджером, но забросят на его должность стратега с новым видением внутренней и внешней политики. Разделят функции администратора и идеолога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой

Олег Рыбачук, глава Центра совместных действий:

- Президент не имеет права делегировать главе своего Офиса собственные полномочия, потому что мы его не выбирали. Но так случалось и раньше. Всегда было так: если с тобой говорит глава Офиса президента – значит, и сам президент. Виктор Балога (глава Секретариата президента 2006—2009 годов. – Gazeta.ua) говорил: "Ющенко – это я". Эта система при Зеленском достигла апофеоза. Из-за настроения Ермака могут снять премьера или министра.

Мы хорошо научились выбрасывать власть. Но ни разу не сыграли на опережение

Мы хорошо научились выбрасывать власть. Но ни разу не сыграли на опережение. Система нас обыгрывает. Представим, что нет Зеленского и главы его Офиса. Какие предложения? Аваков фотографируется с Комаровским и Гордоном, с бутафорским оружием – вот вам какие-нибудь лица. У них суммарно рейтинг. У них есть фоловеры, узнаваемость. И что они или кто-нибудь другой предлагают как альтернативу? Какое у них видение страны?

Оппозиция не предлагает альтернативы. Потому что каждый из ее лидеров втихаря видит себя президентом и хочет делать то же самое. Зачем что-нибудь менять? Буду делать что хочу, и за это ничего не будет. Не выходим из этого круга.

Есть безнадежно больная система власти. У россиян это двуглавый петух, а у нас двуглавый гетьман. Страной руководят из двух центров: из Офиса президента и Кабмина. Институт президента фактически мешает управлению государством. При новом президенте будут новые ермаки и "дорогие друзья".

Надо поменять модель управления государством на парламентскую республику. Тогда правительство подотчетно парламенту и премьерам можно менять хоть каждые три месяца. А у нас импичмент ни разу не сработал. Так выписан закон, что и не сработает. Потому и должны терпеть пять лет. Через два разочаровываемся и дальше президент доходит до конца срока, как хромая утка.

Должен быть всенародно избранный президент, но он не должен лезть в исполнительную власть

Нам нужно вести дискуссию о системе управления и изменении Конституции. Должен быть всенародно избранный президент, но он не должен лесть в исполнительную власть. Не может давать поручений премьеру, формировать наблюдательные советы. Он может распустить парламент, но не должен быть центром власти.

Следует расписать полномочия Офиса президента. Уйдет Ермак, Зеленский подберет нового дружбана. Только он выбирает на эту должность и делегирует, что хочет. У нас было шесть президентов, а проблемы были те же: "дорогие друзья", несвойственные полномочия, контроль над правительством, коррупция. Ибо никто не смеет требовать отчетности от главы государства. Сейчас довели эту ситуацию до абсурда.

21 ноября Андрей Ермак праздновал 50-летие с президентом Владимиром Зеленским. После возложения цветов в Киеве, полетели на вертолетах ГСЧС в Гуту на Ивано-Франковщину. Гуляли в государственной резиденции "Синегора". Использовал спецавиацию законно, убеждает. Мол, Госуправление делами боится выделить средства и отремонтировать президентский самолет. Потому что журналисты об этом напишут. Пожаловался, что из-за пресы не может отдыхать в Киеве, потому что следят.